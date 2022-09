राहुल गांधी की टी-शर्ट पर भाजपा को महुआ मोइत्रा ने दी गंभीर सलाह- 'अगर हम आपके सांसदों...'

Highlights महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी पर भाजपा की 'टी-शर्ट' वाली टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। शिवसेना सांसद और कांग्रेस की पूर्व नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर तंज कसा। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस जहां देश को एकजुट करने में लगी है, वहीं सत्ताधारी पार्टी अभी भी टी-शर्ट और खाकी शॉर्ट्स में फंसी हुई है।

नई दिल्ली: महुआ मोइत्रा ने राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 'टी-शर्ट' वाली टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने भगवा पार्टी को 'सीमाओं को पार करने' से सावधान रहने की चेतावनी दी। मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा, "भाजपा को गंभीरता से सलाह कि वह लाइन पार न करें और विपक्ष के निजी कपड़ों और सामानों पर टिप्पणी न करें। याद रखें कि अगर हम भाजपा सांसदों की घड़ियों, कलमों, जूतों, अंगूठियों और कपड़ों के साथ ऐसा करना शुरू करते हैं, तो आप उस दिन से पछताएंगे जब आपने यह खेल शुरू किया था।"

Seriously advise BJP to not cross line & comment on Opposition’s personal clothes & belongings.



Remember if we start doing the same with watches, pens, shoes, rings & clothes BJP MPs wear, you’ll rue the day you stated this game.