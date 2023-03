'मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं', लोकसभा स्पीकर पर बिफरीं महुआ मोइत्रा, लगाया बड़ा आरोप, देखें ट्वीट

Highlights महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पर सदन में विपक्षी सदस्यों को बोलने नहीं देने का आरोप लगाया है। मोइत्रा ने आरोप लगाया कि पिछले 3 दिनों में स्पीकर ने केवल भाजपा मंत्रियों को माइक पर बोलने की अनुमति दी।

नई दिल्लीः तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पर सदन में विपक्षी सदस्यों को बोलने नहीं देने का आरोप लगाया है। मोइत्रा ने एक ट्वीट किया है जिसमें स्पीकर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और मैं इस ट्वीट के लिए जेल जाे के लिए तैयार हूं।

मोइत्रा ने ट्वीट किया- “पिछले 3 दिनों में स्पीकर @ombirlakota ने केवल भाजपा मंत्रियों को माइक पर बोलने की अनुमति दी और फिर संसद को स्थगित कर दिया, एक भी विपक्षी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। और स्पीकर सामने से नेतृत्व करता है। और मैं इस ट्वीट के लिए जेल जाने को तैयार हूं।”

Last 3 days saw speaker @ombirlakota allow ONLY BJP ministers to speak on mike & then adjourn parliament with not single opposition member being allowed to speak.

Democracy IS under attack. And the speaker leads from the front. And I am willing to go to jail for this tweet.