मुनव्वर फारूकी का शो रद्द होने पर महुआ मोइत्रा ने दिल्ली पुलिस को बताया 'स्पाइनलेस', VHP पर लगाया ये आरोप

Highlights मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा कि गांधीजी ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों तरफ से दीवारों से घिरा हो और मेरी खिड़कियां भरी हों। मोइत्रा ने पूछा कि क्या भारत की आजादी के 75 साल का सांप्रदायिक सौहार्द आज इतना नाजुक है कि कॉमेडी शो से बाधित है? कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का शो 28 अगस्त को होने वाला था।

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने उन खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली पुलिस को 'स्पाइनलेस' बताया, जिसमें कहा गया कि पुलिस ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के एक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। ये कार्यक्रम 28 अगस्त को होने वाला था। महात्मा गांधी और भारत की आजादी के 75 साल का जिक्र करते हुए लोकसभा सांसद ने विश्व हिंदू परिषद पर निशाना साधा।

उन्होंने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "विहिप ने दिल्ली पुलिस को धमकाया, मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम रद्द किया। गांधीजी ने कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों तरफ से दीवारों से घिरा हो और मेरी खिड़कियां भरी हों। क्या भारत की आजादी के 75 साल का सांप्रदायिक सौहार्द आज इतना नाजुक है कि कॉमेडी शो से बाधित है?"

VHP bullies spineless @Delhipolice, cancel @munawar0018 show.



Gandhiji said “ I do not want my house to be walled in on all sides and my windows to be stuffed.”



Is India@75’s communal harmony so fragile today that is is disrupted by comedy show?