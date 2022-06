Maharashtra Political Crisis: ये राजनीति नहीं है, अब सर्कस बन गया, शिवसेना के बागी विधायक और ईडी नोटिस पर बोले आदित्य ठाकरे

Highlights बागी विधायक गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। शिवसेना अपने ही विधायकों के एक धड़े की बगावत से जूझ रही है। महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार का भविष्य सवालों के घेरे में आ गया है।

Maharashtra Political Crisis:महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक स्थिति और संजय राउत को ईडी द्वारा समन किए जाने पर महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये राजनीति नहीं है, ये अब सर्कस बन गया है। बीजेपी पर काम यही रह गया है।

शिवसेना के बागी विधायकों और फ्लोर टेस्ट के सवाल पर महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि सबसे बड़ा टेस्ट यही है कि जो बागी हैं, जो भाग के गए हैं, जो खुद को बागी कह रहे हैं। अगर बगावत करनी होती तो यहां करते, इस्तीफा देते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते हैं।

This is not politics, this has now become a circus: Maharashtra Minister and Shiv Sena leader Aaditya Thackeray on ED summon to Sanjay Raut pic.twitter.com/Rz8oG0BY5X

शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई में कहा कि अगर घर में नोटिस आई होगी तो मैं देख लूंगा। जिस तरह की राजनीतिक हलचल महाराष्ट्र और देश में चल रही है, मुझे अंदेशा था कि मुझे और शिवसेना को रोकने के लिए महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ लोग एक साथ आएंगे और मुझे और मेरे साथी को तकलीफ देंगे।

It is his decision. But he will come before us someday, he will have to look us in the eye someday. Let's see: Maharashtra Minister and Shiv Sena leader Aaditya Thackeray on Maharashtra Minister Uday Samant joining Eknath Shinde faction at Guwahati, Assam pic.twitter.com/myARDMK8O3