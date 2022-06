Maharashtra Political Crisis: मुंबई आइये और मुझसे बात करें, गुवाहाटी में डेरा डाले बागी विधायकों से उद्धव ठाकरे ने कहा...

Highlights एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके पास 50 विधायकों का समर्थन है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस मंगलवार को राजधानी दिल्ली पहुंच गए। जे पी नड्डा सहित अन्य कुछ वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर राज्य में सरकार बनाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे।

Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुवाहाटी में डेरा डाले बागी विधायकों से कहा कि मुंबई लौटें और मुझसे बात कीजिए। इस बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह जल्द ही मुंबई लौटकर राज्यपाल से मिलेंगे।

ठाकरे के एक सहयोगी ने मुख्यमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा ‘‘अभी बहुत देर नहीं हुई है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप वापस आएं और मेरे साथ बैठें तथा शिवसैनिकों और जनता के बीच बने भ्रम (जो आपके कार्यों से पैदा हुआ) को दूर करें।’’ ठाकरे ने कहा, ‘‘अगर आप वापस आते हैं और मुझसे बात करते हैं तो कोई रास्ता निकलेगा।

Return to Mumbai and talk to me: Uddhav Thackeray to rebel MLAs camping in Guwahati