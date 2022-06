Maharashtra Political Crisis: नोटिस के बाद अब बागी विधायकों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, छीने जा सकते हैं मंत्री पद

Highlights एकनाथ शिंदे समेत गुलाबराव पाटिल, दादा भुस, शंबुराजे देसाई गंवा सकते हैं विभाग शिंदे कैंप के करीब 20 विधायक शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के संपर्क में - सूत्र

मुंबई: शिवसेना में चल रही बगावत के बीच अब सीएम उद्धव ठाकरे बागी विधायकों पर एक और कार्रवाई कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीएम ठाकरे बागी विधायकों से मंत्री पद छीन सकते हैं। इससे पहले शनिवार को अयोग्यता को लेकर डिप्टी स्पीकर के द्वारा पार्टी के 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी कर 27 जून तक लिखित रूप में जवाब मांगा है।

सीएम ठाकरे अगर मंत्री पद छीनते हैं तो बागी नेताओं का नेतृत्व करने वाले एकनाथ शिंदे समेत गुलाबराव पाटिल, दादा भुस, शंबुराजे देसाई अपना विभाग गंवा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि बागी खेमे के विधायकों में दो फाड़ हो गए हैं। एकनाथ शिंदे कैंप के करीब 20 विधायक शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं।

उधर, एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के पद से हटाने के महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर के फैसले पर कानूनी राय लेने के बाद एकनाथ शिंदे खेमा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। शिंदे गुट का कहना है कि डिप्टी स्पीकर को नोटिस का जवाब देने के लिए बागी विधायकों को कम से कम 7 दिन का समय देना चाहिए था।

Eknath Shinde camp to approach court after seeking legal opinion on Maharashtra Dy Speaker's decision to remove Eknath Shinde as Shiv Sena Legislature Party leader. Shinde faction says Dy Speaker should've given at least 7 days to rebel MLAs to reply to the notice: Sources