Maharashtra New DGP: कौन हैं संजय वर्मा? 1990 बैच के IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला की लेंगे जगह

मुंबई: भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी संजय वर्मा महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) होंगे। वे आईपीएस रश्मि शुक्ला की जगह लेंगे, जिन्हें कांग्रेस की शिकायत के बाद सोमवार को चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र डीजीपी के पद से हटा दिया था। शुक्ला के तबादले के बाद मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फनसालकर को राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

आईपीएस संजय वर्मा 1990 बैच के अधिकारी हैं, जो वर्तमान में विधि एवं तकनीकी महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वर्मा पूर्णकालिक डीजीपी पद के लिए उम्मीदवारों की सूची में सबसे आगे थे। वे अप्रैल 2028 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

वर्मा, एक अनुभवी कानून प्रवर्तन अधिकारी हैं तथा वर्तमान में डीजीपी (कानूनी एवं तकनीकी) के रूप में अपराध का पता लगाने और जांच के लिए राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रमुख हैं, तथा उन्हें साक्ष्यों के संग्रह और संरक्षण के लिए फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करने का श्रेय दिया जाता है।

