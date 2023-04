महाराष्ट्र: कारखाने में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग; 3 मजदूरों की मौत, डिप्टी सीएम ने जताया दुख

Highlights नागपुर स्थित एक फैक्टरी में सोमवार को भीषण आग लग गई कारखाने में आग लगने के कारण तीन मजदूरों की झुलस कर मौत कारखाने में हुए हादसे पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने दुख जताया

नागपुर:महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक कारखाने में बड़े पैमाने पर विस्फोट के बाद आग लगने से बड़ी घटना हो गई। सोमवार को हुई इस घटना में करीब तीन मजदूरों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

तीनों घायलों को घटना के बाद फौरन पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है।

अधिकारियों के मुताबिक, घटना आज सुबह करीब 11 बजे सोनेगांव निपानी ग्राम पंचायत एमआईडीसी क्षेत्र के कटारिया एग्रो प्राइवेट लिमिटेड में हुई। कारखाने में विस्फोट के बाद वहां आग लग गई।

इसके बाद मौके पर दमकल विभाग को फौरन सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके से पहुंची और आग बुझाने के काम में लग गई।

Maharashtra | 3 workers died & 3 injured after a fire broke out at Kataria Agro Pvt. Ltd in Hingna, Nagpur district. Injured undergoing treatment at a hospital