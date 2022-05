महाराष्ट्र: उद्धव सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर घटाया VAT, पेट्रोल में 2.08 रुपये तो डीजल के दाम पर 1.44 रुपये प्रति लीटर की हुई कटौती

Highlights इस फैसले के बाद मुंबई में पेट्रोल 109 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर मिलेगा जबकि एक लीटर डीजल के लिए 95 रुपये 84 पैसे देने होंगे

मुंबई: केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर उत्पाद शुल्क को कम करने की घोषणा के बाद रविवार को महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर लगाए जाने वाले वैट (VAT) को घटाया गया है।

राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल में जहां 2 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है तो वहीं डीजल के दाम पर 1 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर घटाया गया है। महाराष्ट्र सरकार के वैट घटाने के फैसले के लागू होने के बाद मुंबई में पेट्रोल 109 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर मिलेगा और एक लीटर डीजल के लिए 95 रुपये 84 पैसे देने होंगे।

Maharashtra government slashes the Value-added tax (VAT) on petrol by Rs 2.08 per litre and diesel by Rs 1.44 per litre: Maharashtra DGIPR