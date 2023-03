Maharashtra: उद्धव ठाकरे को एक और झटका, एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत

Highlights पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। भूषण देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए थे। आयोग ने हाल में पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न ‘धनुष-बाण’ शिंदे नीत खेमे को आवंटित किया था।

मुंबईः उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं डॉ. दीपक सावंत का स्वागत करता हूं। उनके अनुभव से हमें लाभ होगा। सावंत मुख्यमंत्री शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए।

सावंत तत्कालीन एकीकृत शिवसेना के विधान पार्षद थे और 2014 से 2018 तक देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया था और 2018 में उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद चुनाव के लिए टिकट से भी वंचित कर दिया था।

I welcome Dr. Deepak Sawant to our Shiv Sena party. We will benefit from his experience: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/Q3FD11T8iL