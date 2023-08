महाराष्ट्र: पुणे में इलेक्ट्रिक हार्डवेयर की दुकान आग लगने से हुई खाक, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत

Highlights पुणे के पिंपरी चिंचवड़ शहर में बुधवार की सुबह एक इलेक्ट्रिक हार्डवेयर की दुकान आग से हुई खाक दुकान में आग लगने से दो नाबालिगों सहित एक परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई है यह घटना पिंपरी चिंचवड़ के चिखली इलाके में पूर्णा नगर स्थित पूजा हाइट्स बिल्डिंग में हुई है

इस संबंध में मौके पर मौजूद अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि घटना पिंपरी चिंचवड़ के चिखली इलाके में पूर्णा नगर में पूजा हाइट्स बिल्डिंग में स्थित दुकान में आज सुबह में तड़के 5.25 बजे हुई।

#Maharashtra: Firefighter battle massive were 4 people died in a fire in Purnanagar area of Pimpri-Chinchwad of Pune district today. Fire gutted an electric hardware shop on the ground floor of a residential building around 5 am. pic.twitter.com/KEc9b8hrRk