VIDEO: 'अब भाजपा को कुत्ता बनाने का समय आ गया है', अकोला में ओबीसी समुदाय के बीच बोले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले

Highlights महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख ने भाषण के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तुलना कुत्ते से की अकोला में एक रैली को संबोधित करते हुए पटोले ने महा विकास अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए भाजपा पर हमला किया उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री खुद को "भगवान" मानते हैं

Maharashtra Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने भाजपा की तुलना कुत्ते से करके विवाद खड़ा कर दिया और कहा कि ओबीसी समुदाय के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए पार्टी को "उसकी जगह दिखानी चाहिए"। अकोला में एक रैली को संबोधित करते हुए पटोले ने महा विकास अघाड़ी सरकार को गिराने के लिए भाजपा पर हमला किया और देवेंद्र फड़नवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री खुद को "भगवान" मानते हैं।

भाजपा पर ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पटोले ने कहा, "क्या अकोला जिले के ओबीसी लोग भाजपा को वोट देंगे जो आपको कुत्ता कह रहे हैं? अब भाजपा को कुत्ता बनाने का समय आ गया है।" पटोले ने कहा, "महाराष्ट्र से भाजपा को हटाने का समय आ गया है। यह पार्टी झूठ का पुलिंदा लेकर सत्ता में आई थी और अब उसे अपनी जगह दिखाने का समय आ गया है। भाजपा के लोग खुद को भगवान और विश्वगुरु मानते हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस खुद को भगवान मानते हैं।"

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के नेता हताश और निराश हैं। उन्होंने कहा, "वे अब भाजपा के लोगों को कुत्ता कह रहे हैं। उन्हें हार दिख रही है और इसलिए वे निराशा में ये भाषण दे रहे हैं।"

20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव और नाम-पुकार की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दो प्रमुख गठबंधन, महायुति और एमवीए, एक कड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं। इस महीने की शुरुआत में, शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने शिवसेना नेता शाइना एनसी को "आयातित माल" कहा था।

