Maharashtra Election 2024: शरद पवार की एनसीपी ने 45 उम्मीदवारों की घोषणा की, जयंत पाटिल, देशमुख को टिकट, देखें लिस्ट

Maharashtra Election 2024: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-शरदचंद्र पवार गुट) ने आज (24 अक्टूबर) आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। शरद पवार गुट के 45 उम्मीदवारों की पहली सूची गुरुवार को जारी की गई। बारामती सीट से युगेंद्र पवार के नाम की घोषणा की गई। वह अपने चाचा और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे।

Maharashtra State President of the NCP (Sharadchandra Pawar faction), Jayant Patil says, "Yogendra Pawar to contest from Baramati assembly constituency..." Meanwhile, NCP fielded Deputy CM and party chief Ajit Pawar to contest from Baramati. #MaharashtraElection2024 pic.twitter.com/RZIRkAxwPL

एनसीपी (शरदचंद्र पवार गुट) के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा, "राष्ट्र अध्यक्ष शरद पवार के निर्देशानुसार, मैं एनसीपी एसपी की पहली सूची की घोषणा कर रहा हूं। जयंत पाटिल इस्लामपुर से चुनाव लड़ेंगे। जितेंद्र अव्हाड़ मुंब्रा से चुनाव लड़ेंगे। अनिल देशमुख काटोल से चुनाव लड़ेंगे। रोहित पवार कर्जत जामखेड से और रोहिणी खडसे मुक्ताईनगर से चुनाव लड़ेंगी।"

बारामती से उम्मीदवार के चयन पर एनसीपी (शरदचंद्र पवार गुट) के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा, "बारामती से उम्मीदवार का चयन बारामती के स्थानीय लोगों की मांग पर आधारित है। मैंने उनसे बातचीत की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि वह नया चेहरा हैं, युवा और शिक्षित हैं और सभी को साथ लेकर चल सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि वह हमारी तरफ से सबसे अच्छे व्यक्ति होंगे। जिस तरह से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार नतीजे अलग होंगे।"

Pune | On Baramati candidate selection, Maharashtra State President of the NCP (Sharadchandra Pawar faction), Jayant Patil says, "Baramati candidate selection is based on the demand from the local people of Baramati...I had the interaction with them...They have suggested he is… pic.twitter.com/Fi2mClnFrr