Maharashtra Cabinet Portfolio: क्यों फंस रहा विभाग आवंटन?, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया खुलासा, जानें कब करेंगे बंटवारा

Highlights मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने पांच दिसंबर को शपथ ली थी। गठबंधन ‘महायुति’ ने 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में 288 में से 230 सीटें जीती थीं। मंत्री भरत गोगावले ने शनिवार को कहा कि आज महायुति सरकार में विभागों का आवंटन होने की उम्मीद है।

Maharashtra Cabinet Portfolio: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार के मंत्रियों को विभागों का आवंटन आज या रविवार को होगा। फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंत में यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। फडणवीस ने कहा, ‘‘आज रात या कल सुबह तक विभागों का बंटवारा हो सकता है।’’ इससे पहले, मंत्री भरत गोगावले ने कहा था कि ‘महायुति’ सरकार के विभागों का आवंटन आज दिन में होने की उम्मीद है।

🕠 5.35pm | 21-12-2024📍 Vidhan Bhavan, Nagpur.



LIVE | Press conference as the Maharashtra Winter Assembly Session concludes in Nagpur#Maharashtra#Nagpur#WinterAssemblySession2024https://t.co/lDd8bg53gf