उद्धव ठाकरे को एक और झटका, विधानसभा स्पीकर चुनाव में जीते भाजपा उम्मीदवार राहुल नार्वेकर, एकनाथ शिंदे कल साबित करेंगे बहुमत

मुंबई: महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को एक और बड़ी जीत मिल गई है। सदन के अध्यक्ष पद के लिए रविवार को हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर ने जीत हासिल कर ली। उनके पक्ष में 164 वोट पड़े जबकि विरोध में 107 वोट आए। राहुल नार्वेकर का मुकाबला शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार राजन साल्वी से था। राजन साल्वी उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी भी माने जाते हैं।

#WATCH | BJP MLA Rahul Narwekar takes charge as the Speaker of Maharashtra Assembly amid chants of "Jai Bhavani, Jai Shivaji", "Jai Sri Ram", "Bharat Mata ki Jai" and "Vande Mataram". (Source: Maharashtra Assembly) pic.twitter.com/oQ1qn2wdcp

राहुल नार्वेकर की बात करें तो वे पेशे से वकील हैं और राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता सुरेश नार्वेकर पार्षद रहे हैं। राहुल पूर्व में शिवसेना और एनसीपी से भी जुड़े रहे हैं। वे शिवसेना के यूथ विंग के प्रवक्ता भी रह चुके हैं।

न्यूज एजेंसी एएआई के अनुसार विधानसभा में स्पीकर के लिए हुए चुनाव में सपा के विधायकों ने हिस्सा नहीं लिया। गिनती के समय सपा विधायक अबु आजमी और रईश शेख खड़े नहीं हुए।

Samajwadi Party (SP) abstains from voting against BJP candidate Rahul Narwekar. Both its MLAs Abu Azmi and Raees Shaikh kept sitting during the head count.



(Pic Source: Maharashtra Assembly) pic.twitter.com/pSgAZ0voOz