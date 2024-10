Maharashtra Elections 2024: अभिनेता सयाजी शिंदे अजित पवार की मौजूदगी में एनसीपी में हुए शामिल

Maharashtra Elections 2024: प्रसिद्ध मराठी फिल्म अभिनेता सयाजी शिंदे शुक्रवार (11 अक्टूबर) को मुंबई में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य वरिष्ठ एनसीपी नेताओं की मौजूदगी में एनसीपी में शामिल हो गए। सयाजी शिंदे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले एनसीपी में शामिल हुए हैं।

65 वर्षीय सयाजी शिंदे महाराष्ट्र के सतारा जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने मराठी, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम और भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। एनसीपी पार्टी के राज्य प्रमुख सुनील तटकरे ने घोषणा की थी कि शिंदे पार्टी में शामिल होंगे और शुक्रवार (11 अक्टूबर) को अभिनेता औपचारिक रूप से एनसीपी में शामिल हो गए।

पार्टी में शामिल होने के बाद शिंदे ने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति में आने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वे हमेशा एनसीपी के अजित पवार की रणनीतियों से प्रभावित रहे हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के अभिनेता ने पहले महाराष्ट्र सरकार की लड़की-बहिन योजना की प्रशंसा की थी।

#WATCH | Actor Sayaji Shinde joins NCP in the presence of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar and other senior NCP leaders in Mumbai. pic.twitter.com/u9F2amjJLE