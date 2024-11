Maharashtra: मुख्यमंत्री पर सस्पेंस के बीच 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह का ऐलान, रिपोर्ट का दावा

मुंबई: राज्य के प्रोटोकॉल विभाग के अधिकारियों के हवाले से मिली रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र की नई सरकार के लिए शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर की दोपहर को आजाद मैदान में आयोजित किया जाएगा। यह समारोह हाल ही में हुए चुनावों के बाद सत्ता के औपचारिक हस्तांतरण का प्रतीक है।

समारोह की पुष्टि से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से होगा, जो सरकार बनाने में इसकी प्रमुख भूमिका पर जोर देता है। मिड-डे की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री पद के लिए चुने गए व्यक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

इस निर्णय से महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित होने की उम्मीद है, क्योंकि पार्टी अपने नेतृत्व विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है। शपथ ग्रहण की तारीख की घोषणा ने राजनीतिक गतिविधि को तेज कर दिया है क्योंकि विभिन्न हितधारक नई सरकार के गठन से पहले खुद को तैयार कर रहे हैं। इस बीच, शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने आज पहले कहा कि पार्टी को नई सरकार में महत्वपूर्ण गृह विभाग दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को दरकिनार करने के प्रयासों के बारे में भी चिंता व्यक्त की। शिरसाट ने प्रमुख विभागों के समान वितरण के महत्व पर बल दिया तथा शिवसेना के लिए उचित हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए चल रही चर्चाओं का संकेत दिया।

