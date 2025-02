Mahakumbh 2025: बसंत पंचमी पर अभी तक 350 मिलियन से श्रद्धालु लगा चुके आस्था की डुबकी?, श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा, सीएम खुद कर रहे मॉनिटरिंग, देखेंं वीडियो

Highlights अब तक 3.5 करोड़ लगा स्नान कर चुके हैं। संगम में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के स्नान के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई।

Mahakumbh 2025 LIVE: उत्तर प्रदेश सीएमओ लगातार ट्वीट कर जानकारी दे रहा है। महाकुंभ की तीसरा अमृत स्नान बसंत पंचमी के अवसर पर सोमवार तड़के से शुरू हो गया, जिसमें देश दुनिया से लाखों की संख्या में लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। अब तक 3.5 करोड़ लगा स्नान कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह साढ़े तीन बजे से ही अपने सरकारी आवास के वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों को बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर लगातार अपडेट ले रहे हैं और आवश्यक निर्देश दे रहे हैं।

मेला प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘संगम घाट पर नागा साधु संतों और आम श्रद्धालुओं के स्नान के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई। हर कोई अमृत स्नान का अलौकिक आनंद ले रहा है और चारों ओर हर हर गंगे का घोष सुनाई दे रहा है।’’ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए रविवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘महाकुंभ में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की दिव्य धाराओं में पवित्र अमृत स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करने वाले सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई।’’

3rd Amrit Snan: Naga Sadhus of Juna Akhada take dip on Basant Panchmi



