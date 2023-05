'तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा': महा विकास अघाड़ी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का तंज

Highlights सीएम शिंदे ने एमवीए गठबंधन को 'तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा' कहा उन्होंने कहा, विपक्ष में सीएम पद के लिए होड़ शुरू हो गई है सीएम ने कहा कि जनता तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा?

मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एनसीपी नेता जयंत पाटिल के बयान पर सोमवार को प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) पर तंज कसा। सीएम शिंदे ने एमवीए गठबंधन को 'तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा' कहा। उन्होंने कहा, विपक्ष में सीएम पद के लिए होड़ शुरू हो गई है। महा विकास अघाड़ी 'तीन तिगाड़ा काम बड़ा' है। उन्होंने कहा कि जनता तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पोस्टर लगाने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। हम जनसेवक हैं और जनसेवा करते रहेंगे।

दरअसल, पाटिल ने यह दावा किया है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही होगा, यह सभी लोगों ने मान लिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि राज्य में भविष्य में एनसीपी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर सामने आएगी। जयंत पाटिल ने राज्य के सतारा जिले के कराड में पत्रकारों से बातचीत के दौरान रविवार को यह बयान दिया।

महाराष्ट्र में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि मौजूदा सरकार गिर सकती है। ऐसा इसलिए कि शिवसेना के 16 विधायकों की योग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आना बाकी है जो पिछली साल बगावत कर शिंदे गुट में आ गए थे। इन विधायकों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है।

Competition for the post of CM has started in the opposition. Maha Vikas Aghadi (MVA) is 'tin tigaada kaam bigaada'. It is the public who decides who will be the chief minister. No one becomes a CM by putting up posters. We are public servants & will keep doing public service:… pic.twitter.com/yBome1gYjI