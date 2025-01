Maha Kumbh Stampede: मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में मची भगदड़, PM मोदी ने सीएम योगी से की बात

Maha Kumbh Stampede:उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में अचानक भगदड़ मचने से हालात बेकाबू हो गए है। लाखों की संख्या में जुटे भक्तों के बीच भगदड़ मचने से कई घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज के एक प्रत्यक्षदर्शी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के अनुसार, भगदड़ सुबह करीब 2:30 बजे हुई, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचे। घायलों की संख्या का अभी खुलासा नहीं किया गया है।

सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के अनुसार, “समस्या मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण थी कि भीड़ को पता नहीं था कि स्नान के बाद कहाँ जाना है। ये लोग अपने सिर पर भारी सामान ढो रहे थे। बड़ी संख्या में लोहे के कूड़ेदान थे, जिन्हें तीर्थयात्री नहीं देख पा रहे थे। कुछ लोग संतुलन खो देने के कारण गिर गए। उनका सामान पूरे इलाके में देखा जा सकता था।”

PM Modi spoke to UP CM Yogi Adityanath about the situation at the Maha Kumbh Mela, reviewed the developments, and called for immediate support measures.

कंटेंट क्रिएटर ने कहा, "यही वह स्थिति थी, जिसके कारण भगदड़ मची।"

मौनी अमावस्या पर करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में शामिल होने की उम्मीद है।

Prayagraj, Uttar Pradesh: Rescue operations are underway after a stampede-like situation arose in Maha Kumbh and several people were reported injured.

13 जनवरी को महाकुंभ शुरू होने के बाद से अब तक 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। अकेले मंगलवार को 4.8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया।

भगदड़ की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने महाकुंभ मेले की स्थिति के बारे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की, विकास की समीक्षा की और तत्काल सहायता उपायों का आह्वान किया।

Prayagraj, Uttar Pradesh: Drone visuals from Sangam Ghat as a huge number of devotees reach for the Amrit Snan on the occasion of Mauni Amavasya

गौरतलब है कि मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के कारण भीड़ का दबाव बढ़ने पर मेला प्रशासन को लोगों को वापस भेजना पड़ा।

महाकुंभ मेले में 'दूसरे शाही स्नान' के दिन मौनी अमावस्या पर घाटों और त्रिवेणी संगम पर उमड़ी भारी भीड़ के कारण प्रशासन के लिए उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। जनता को संबोधित करने वाली प्रणाली से भी घोषणाएं की जा रही थीं, जिसमें श्रद्धालुओं से पवित्र स्नान करने के बाद दूसरों के लिए घाट खाली करने को कहा जा रहा था।

Prayagraj, Uttar Pradesh: Drone visuals from the Ghats of Triveni as a huge number of devotees reach for the Amrit Snan on the occasion of Mauni Amavasya

भगदड़ की अफरातफरी के बीच कई लोग इस पवित्र दिन पर स्नान किए बिना ही लौट गए। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन व्यवस्था को पहले ही चाक-चौबंद कर दिया है। सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर सभी श्रद्धालुओं से घाटों को संगम के समान मानने और किसी भी तरह की गलत सूचना फैलाने से बचने को कहा है।

Prayagraj, Uttar Pradesh: People gather outside the hospital set up in the Kumbh Kshetra in MahaKumbh Sector 2 after a stampede was reported earlier today

प्रशासन हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर 25 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियां बरसाएगा। पिछले 17 दिनों में महाकुंभ मेला 2025 में 15 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री संगम और घाटों पर पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। यूपी सरकार ने बताया कि अकेले मंगलवार को 4.8 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया, जो मकर संक्रांति पर अमृत स्नान के 3.5 करोड़ से अधिक है।

