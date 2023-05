मध्य प्रदेश: 30 लाख की टीवी, महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला...30 हजार कमाने वाली इंजीनियर के घर छापेमारी से चौंकाने वाले खुलासे

By विनीत कुमार | Published: May 12, 2023 10:41 AM

मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस की एक छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक महिला इंजीनियर के यहां हुई इस छापेमारी में 5 से 7 करोड़ की संपत्ति मिली है।

मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी से चौंकाने वाले खुलासे (फाइल फोटो- एएनआई)

