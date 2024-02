मध्य प्रदेश: बीजेपी ज्वॉइन करने के सवाल पर कमलनाथ ने दी प्रतिक्रिया, जानिए पूर्व सीएम ने क्या कहा

Highlights कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने अपने भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर पहली प्रतिक्रिया दी हालांकि इस दौरान उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह भाजपा में जाएंगे या नहीं उन्होंने पत्रकारों से कहा, अगर ऐसा कुछ है तो मैं आप सभी को सूचित करूंगा

भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने अपने भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर पहली प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह भाजपा में जाएंगे या नहीं। दरअसल, जब शनिवार को मीडिया का सामना करने के दौरान पत्रकाकारों ने पूछा कि क्या आप बीजेपी ज्वॉइन कर रहे हैं तो उन्होंने कहा "आप सभी उत्साहित क्यों हो रहे हैं? यह इनकार करने के बारे में नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो मैं आप सभी को सूचित करूंगा..."

वह आज दोपहर में दिल्ली पहुंचे। कमलनाथ पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के दौरे पर थे, जहां से वह नौ बार सांसद रहे हैं। उनके पुत्र नकुल नाथ वर्ष 2019 के चुनाव में इस सीट से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। दिल्ली पहुंचने के बाद कमलनाथ ने भाजपा में शामिल होने की संभावना से जुड़े सवालों पर संवाददाताओं से कहा, ‘‘आप लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दूंगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं उत्साहित नहीं हूं, ना इस तरफ, ना उस तरफ। अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को खबर करूंगा।’’

कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैंने कल रात साढ़े 10 बजे कमलनाथ से बात की, वह छिंदवाड़ा में हैं।’’ सिंह ने कहा, ‘‘एक व्यक्ति जिसने अपनी राजनीतिक यात्रा कांग्रेस से शुरू की और जब इंदिरा गांधी को जनता पार्टी द्वारा जेल भेजा गया तो वह नेहरू-गांधी परिवार के साथ खड़ था, क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति कभी कांग्रेस और गांधी परिवार को छोड़ेगा?’’

#WATCH | On being asked if he is joining the BJP, former Madhya Pradesh CM and Congress leader Kamal Nath says "Why are you all getting excited? It is not about denying. I will inform you all if there is something like that..." pic.twitter.com/REDoRcaWuH