भारतीय सेना मिला पहला आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र-1, आतंकी ठिकाने तबाह करने में सक्षम, जानें इसकी खासियत

नई दिल्ली: भारतीय सेना को पहला स्वदेशी रूप से विकसित आत्मघाती ड्रोन मिल गया है। इसे नागास्त्र-1 नाम दिया गया है। नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज ने हथियार को बनाया है। भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद शक्तियों के तहत 480 ऐसे ड्रोन्स की आपूर्ति के लिए सोलर इंडस्ट्रीज की इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड (ईईएल) को ऑर्डर दिया है। सोलर इंडस्ट्रीज ने अप्रैल 2023 में इज़राइल और पोलैंड के प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ते हुए भारतीय सेना को मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) नागास्त्र की आपूर्ति करने का ऑर्डर हासिल किया था।

#WATCH | The first indigenous Loitering Munition, Nagastra–1, developed by Solar Industries, Nagpur, has been delivered to the Indian Army



Nagastra -1, in a 'kamikaze mode' can neutralize any hostile threat with GPS-enabled precision strike with an accuracy of 2m. The… pic.twitter.com/kWeehBMGvW