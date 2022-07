लुलु मॉल के वायरल वीडियो में नमाज पढ़ने वाले हिन्दू नहीं थे, कुछ लोग फैला रहे हैं भ्रामक खबर, यूपी पुलिस ने जारी किया स्पष्टीकरण

Highlights लखनऊ पुलिस ने किया साफ लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले हिन्दू नहीं थे पुलिस के अनुसार वायरल वीडियो में शामिल लोगों की अब तक पहचान नहीं हुई है जिन लोगों पर कार्रवाी हुई है उनपर अलग मामले में कार्रवाई हुई है

लखनऊ:उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पुलिस ने सोमवार को स्पष्टीकरण जारी करते हुए उन खबरों को भ्रामक बताया जिनमें लुलु मॉल नमाज विवाद में गिरफ्तार लोगों के नाम के आधार पर यह दावा किया जा रहा था कि नमाज पढ़ने वाले हिन्दू थे। पुलिस ने इस तरह की खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है।

पुलिस ने बताया कि बिना आज्ञा के नमाज पढ़ने के मामले अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिक शिकायत (FIR) दर्ज की गयी है लेकिन उस मामले से जुड़े किसी व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। जिन चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें अलग मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में तीन (सरोज नाथ योगी, कृष्ण कुमार पाठक और गौरव गोस्वामी) को मॉल में हनुमान चालिसा पढ़ने और एक (अरशद अली) को नमाज पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यूपी में सार्वजनिक स्थल पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक है। किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि निर्धारित स्थल पर ही की जा सकती है।

यूपी पुलिस की तरफ से जारी बयान के अनुसार 12 जुलाई को लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के वीडियो के वायरल होने के बाद सम्बन्धित थाने में 14 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गयी। 15 जुलाई को इन चार आरोपियों पर कार्रवाई की गयी। 16 जुलाई को शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में 18 अन्य लोगों पर कार्रवाई की गयी। 16 जुलाई को ही लुलु मॉल के चारदिवारी के करीब पूजापाठ, नारेबाजी और अमनचैन बिगाड़ने के प्रयास के आरोप में कार्रवाई की गयी।

यूपी पुलिस ने 15 जुलाई को अपने ट्वीट में लिखा था कि लुलु मॉल में 'धार्मिक गतिविधियों' के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तर किया गया है। पुलिस के ट्वीट में चारों आरोपियों के नाम भी थे। नाम के आधार पर मीडिया का एक तबके अनुमान लगा लिया कि आरोपी वायरल नमाज वीडियो के मामले में गिरफ्तार किये गये हैं।

So it turns out that those offering the namaaz at Lulu mall in Lucknow were actors who probably wanted to create social unrest. But what does it say about us, the majority, that these actors knew that people would get triggered at the sight of someone praying. Reflect.