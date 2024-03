डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति, 140 करोड़ जनता नकार चुकी है, पीएम मोदी ने पोस्ट कर किया हमला, पढ़िए

Highlights न्यायपालिका पर दबाव डालने और अदालतों को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने को खतरे में डालती हैं। वकीलों ने पत्र में किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं किया है।

Lok Sabha Polls 2024: लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस में रार तेज हो गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया’ के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत अनेक वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि एक निहित स्वार्थ वाला समूह ‘बेकार के तर्कों और घिसे-पिटे राजनीतिक एजेंडा’ के आधार पर न्यायपालिका पर दबाव डालने और अदालतों को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कांग्रेस पर हमला किया है। पीएम ने लिखा है कि दूसरों को डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई वकीलों द्वारा प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखे जाने के संबंध में कहा कि दूसरों को धमकाना और धौंस दिखाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति हैं।

To browbeat and bully others is vintage Congress culture.



5 decades ago itself they had called for a "committed judiciary" - they shamelessly want commitment from others for their selfish interests but desist from any commitment towards the nation.



No wonder 140 crore Indians… https://t.co/dgLjuYONHH