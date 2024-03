LS polls 2024: कांग्रेस को महाराष्ट्र में झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना बीजेपी में शामिल, देखें वीडियो

Highlights पीएम मोदी द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम से काफी प्रभावित हूं। चंद्रकांत बावनकुले की मौजूदगी में सत्तारूढ़ दल में शामिल हुईं। लातूर और मराठवाड़ा क्षेत्र में पार्टी की संभावनाएं बढ़ेंगी।

LS polls 2024: कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्यपाल शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चाकूरकर बीजेपी में शामिल हो गईं। बीजेपी में शामिल होने पर अर्चना पाटिल चाकुरकर ने कहा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए बीजेपी में शामिल हुई हूं। मैं पीएम मोदी द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम से काफी प्रभावित हूं।

Mumbai | On joining BJP, Archana Patil Chakurkar says, "I have joined BJP to work in the political sphere. I was greatly influenced by the Nari Shakti Vandan Adhiniyam brought by PM Modi. It gives equal opportunity to women." pic.twitter.com/EqYmXL2jgJ