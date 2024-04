LS polls 2024: अनुपमा सिंह को धनबाद से टिकट, चतरा से चुनाव लड़ेंगे त्रिपाठी, गोड्डा से रण में उतरेगी दीपिका पांडे सिंह, कांग्रेस ने एक सूची जारी की

Highlights दीपिका पांडे सिंह गोड्डा से चुनाव लड़ेंगी। चतरा से कृष्णा नंद त्रिपाठी दांव अजमाएंगे। धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है।

LS polls 2024: कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड में 3 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। दीपिका पांडे सिंह गोड्डा से चुनाव लड़ेंगी। चतरा से कृष्णा नंद त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह को टिकट दिया गया है। झारखंड में 14 लोकसभा की सीट हैं। अंतिम 4 चरण में चुनाव है और मतगणना 4 जून को होगा।

कांग्रेस ने मंगलवार को झारखंड की तीन और लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए, जिनमें प्रमुख नाम विधायक दीपिका पांडेय सिंह का है, जिन्हें गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ टिकट दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, गोड्डा से दीपिका पांडेय सिंह, चतरा से कृष्णानंद त्रिपाठी और धनबाद से अनुपमा सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने झारखंड से तीन सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए थे।

Congress releases another list of 3 candidates in Jharkhand for the upcoming Lok Sabha elections.



Deepika Pandey Singh to contest from Godda

Krishna Nand Tripathi from Chatra

Anupama Singh from Dhanbad #LokSabhaElections2024pic.twitter.com/Ai9cUqWKzP