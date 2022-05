मस्जिदों से उतारे गए लाउडस्पीकर स्कूलों, अस्पतालों में किए जा रहे है दान, RSS के एक कार्यकर्म में बोले सीएम योगी, अवारा पशुओं, रामनवमी और नमाज पर कही यह बात

By आजाद खान | Published: May 23, 2022 08:49 AM

आरएसएस के इस कार्यकर्म में सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने अवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए 5600 आवारा पशु आश्रयस्थल बनाए हैं।

