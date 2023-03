लोकमत समूह के अध्यक्ष विजय दर्डा को डी.लिट की उपाधि से किया गया सम्मानित

Highlights डीवाई पाटिल डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डी.लिट से सम्मानित हुए लोकमत मीडिया समूह के अध्यक्ष विजय दर्डा। डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय के कुलपति ने दर्डा को डी.लिट से सम्मानित किया। इस समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित अन्य ने भाग लिया।

नवी मुंबई: लोकमत मीडिया समूह के अध्यक्ष विजय दर्डा को समाज सेवा और मीडिया के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नवी मुंबई में डीवाई पाटिल डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डी.लिट से सम्मानित किया गया है।

डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय के कुलपति ने लोकमत मीडिया समूह के संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष और अनुभवी सांसद दर्डा को डी.लिट से सम्मानित किया। इस समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित अन्य ने भाग लिया।

Honoured to be bestowed Doctor of Literature degree by renowned DY Patil University for my work across journalism, social work, education, politics, philanthropy for betterment of society. Receiving D.Litt alongside Hon'ble CM @mieknathshinde ji is an honour. Feeling blessed. pic.twitter.com/RuT7ujc7Yr