Lok Sabha Speaker Election: लोकसभा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित नेताओं का कार्यकाल, संसद की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार

Highlights Lok Sabha Speaker Election Live: लोकसभा के सदस्यों के समक्ष अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराया। Lok Sabha Speaker Election Live: मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने गत नौ जून को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। Lok Sabha Speaker Election Live: फेरबदल के बाद संसद के दोनों सदनों में अपने मंत्रियों का परिचय करवाते हैं।

Lok Sabha Speaker Election Live: राजस्थान के कोटा से निर्वाचित भाजपा सांसद ओम बिरला को बुधवार को दोबारा लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा के सदस्यों के समक्ष अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का परिचय कराया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कैबिनेट मंत्रियों, फिर राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) और फिर राज्य मंत्रियों के नामों एवं उनसे संबंधित विभागों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया तो विपक्षी सदस्यों ने ‘नीट-नीट’ चिल्लाना शुरू कर दिया।

#WATCH | Lok Sabha Speaker Om Birla says "I want to thank PM Modi, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiu and all the members of the House for giving me the opportunity to work as the Speaker of the House again. I want to thank everyone for showing trust in me..." pic.twitter.com/F2ZInmA3YE