Lok Sabha Results 2024: कर्नाटक में खुला भाजपा का खाता, चित्रदुर्ग से गोविंद मकथप्पा करजोल 48121 मतों से जीते

Lok Sabha Election 2024: कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भाजपा के गोविंद मकथप्पा करजोल 48121 मतों से विजयी हुए। उन्होंने कुल 684890 मत प्राप्त किए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के बी.एन.चंद्रप्पा को 636769 मत मिले हैं। हालांकि, कर्नाटक की 28 में से 27 सीटों पर अंतिम परिणाम आने बाकी है। अभी कुछ सीटों पर नतीजे सामने आए हैं। लेकिन, जश्न का माहौल कांग्रेस में हो या भाजपा में दोनों तरफ जारी है।

2019 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 26 सीटें हासिल की थी, जिसमें अकेले भाजपा ने 25 सीटों का दावा किया। कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन केवल दो सीटें ही जीतने में कामयाब हुआ है।

इस बार जो दिग्गज उम्मीदवार मैदान में रहे, उनमें बेलगाम से भाजपा के जगदीश शेट्टार, हावेरी से पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, धारवाड़ से केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी, बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या, हासन से प्रज्वल रेवन्ना शामिल हैं।

