Lok Sabha Elections 2024: कंगना रनौत पर विवादित 'पोस्ट' करके बुरी फंसी सुप्रिया श्रीनेत, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्रवाई की मांग करते हुए चुनाव आयोग को भेजी चिट्ठी

Highlights सुप्रिया श्रीनेत ने मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ की 'विवादित टिप्पणी' राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ ऐक्शन के लिए चुनाव आयोग को लिखा पत्र श्रीनेत की सोशल पोस्ट में लिखा था “कोई बता सकता है कि मंडी में क्या रेट चल रहा है?”

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा प्रत्याशी सुप्रिया श्रीनेत द्वारा बीते सोमवार को फिल्म अभिनेत्री और भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ की गई कथित विवादित टिप्पणी में बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और कांग्रेस नेता श्रीनेत की 'टिप्पणी' को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए एक्शन लेने की मांग की है।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कथित 'भद्दे और अपमानजनक' सोशल मीडिया पोस्ट के लिए न केवल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बल्कि कांग्रेस पार्टी के एक अन्य नेता एचएस अहीर के खिलाफ 'कड़ी कार्रवाई' करने के लिए चुनाव आयोग को लिखा है।

महिला आयोग ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये पोस्ट में कहा, “आयोग कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और एचएस अहीर के अपमानजनक आचरण से स्तब्ध है। ऐसा व्यवहार असहनीय है और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। महिला आयोग प्रमुख रेखा शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र भेजकर उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सभी महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा बनाए रखें।”

National Commission for Women is appalled by the disgraceful conduct of Ms. Supriya Shrinate and Mr. H.S. Ahir, who made lewd and derogatory remarks about @KanganaTeam on social media. Such behavior is intolerable and goes against the dignity of women. @sharmarekha has sent a…