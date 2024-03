Lok Sabha Elections 2024: महाराष्ट्र में शीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार! जल्द हो सकती है आधिकारिक घोषणा

Highlights Lok Sabha Elections 2024: भाजपा 48 में से इतनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव Lok Sabha Elections 2024: एनसीपी और शिवसेना भी ज्यादा सीटों पर लड़ना का कर रह दावा Lok Sabha Elections 2024: लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, आधिकारिक घोषणा का इंतजार

Lok Sabha Elections 2024: महाराष्ट्र में मंगलवार को हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की हुई बैठक के बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में शीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द ही सबके सामने होगा। इसके तहत शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी को 13 सीटें मिल सकती है। वहीं, अजित पवार वाली एनसीपी को महाराष्ट्र से 6 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ये सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) गठबंधन का हिस्सा है और शीट शेयरिंग के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर भी हैं।

सामने आई खबरों के मुताबिक, महाराष्ट्र में भाजपा कुल 48 सीटों में से 29 पर चुनाव लड़ सकती है। यह बात एक मीडिया रिपोर्ट में आई। एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया कि भाजपा 32 से ज्यादा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है।

The Lok Sabha seat sharing in MahaYuti is turning out to be very tricky. BJP is pushing its alliance partners CM Eknath Shinde led Shiv Sena & DCM Ajit Pawar led NCP in corner. BJP wants to contest 2/3 seats while remaining seats to allies in total 48 Lok Sabha seats in state. pic.twitter.com/x3yGVIfCU5