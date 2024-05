Lok Sabha Elections 2024: "राहुल बाबा दिक्कत सीट से नहीं, आपसे है, आप रायबरेली से भी हारने जा रहे हैं”, अमित शाह का कांग्रेस नेता पर हमला

Published: May 5, 2024 11:29 AM

अमित शाह ने राहुल गांधी के रायबरेली से भरे गये नामांकन पर हमला करते हुए कहा कि असली समस्या निर्वाचन क्षेत्रों को लेकर नहीं है, बल्कि खुद राहुल गांधी में है। वो जहां भी जाएंगे, उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा।