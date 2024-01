Lok Sabha Elections 2024: इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से किया इंकार, मंत्री संजय झा ने कहा- कांग्रेस का ही कोई नेता नेतृत्व करे

Highlights तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव लाया। नीतीश कुमार के साथ शामिल हुए मंत्री संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर चर्चा हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस से ही किसी को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए।

Lok Sabha Elections 2024: इंडिया गठबंधन की शनिवार की हुई वर्चुअल बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव लाया। लेकिन नीतीश कुमार ने इसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

बैठक में नीतीश कुमार के साथ शामिल हुए मंत्री संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर चर्चा हुई। लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस से ही किसी को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। कांग्रेस का ही कोई नेता नेतृत्व करे। बैठक के बाद मंत्री संजय झा ने कहा कि बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी किसी पद को लेकर दिलचस्पी नहीं है।

जमीन पर गठबंधन का काम बढ़ता रहे, यहीं उनकी चाहत है। संयोजक बनाने के लिए ममता अखिलेश से भी सलाह ली जाएगी। वहीं बैठक में नीतीश के संयोजक बनने से इंकार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाने पर चर्चा चल रही है। संजय झा ने दो टूक अंदाज में कहा कि सीट शेयरिंग के मसले पर इस बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है।

Pune, Maharashtra: On INDIA alliance meeting held today NCP chief Sharad Pawar says, "A meeting of INDIA Alliance was held under the chairmanship of Mallikarjun Kharge. We had a discussion that we all will take a decision on seat sharing as soon as possible. It was suggested by… pic.twitter.com/srau7LH9QW