Assembly Polls 2024 UPDATES: महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव प्रभारी एवं सह-प्रभारियों की नियुक्ति, देखें लिस्ट

Assembly Polls 2024 UPDATES: भाजपा ने लोकसभा चुनाव जीतने के बाद विधानसभा चुनाव 2024 पर फोकस कर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी विधानसभा चुनाव- महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड एवं जम्मू कश्मीर के लिए प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं सह-प्रभारियों की नियुक्ति की है। महाराष्ट्र में 288, हरियाणा में 90 और झारखंड में 81 विधानसभा की सीट हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रभारी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है। हाल ही में मुख्यमंत्री बदले गए थे।

हरियाणा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी और भाजपा सांसद बिप्लव कुमार देव को सह प्रभारी बनाया गया है। झारखंड में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का सह प्रभारी बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को प्रभारी बनाया गया है।

इस बीच भाजपा ने पंजाब और पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी। भाजपा ने जालंधर पश्चिम (एससी) से शीतल अंगुराल, रायगंज से मानस कुमार घोष, राणाघाट दक्षिण (एससी) से मनोज कुमार विश्वास, बगदा (एससी) से बिनय कुमार विश्वास और मानिकतला से कल्याण चौबे भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया है।

