T20 World Cup: शर्टलेस होकर टीम इंडिया ने बाराबडोस में खेला बीच बॉलीबाल, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रिंकू ने दिखाया जलवा, देखें वीडियो

Highlights भारतीय टीम वेस्टइंडीज के बाराबडोस पहुंच गई है बाराबडोस में रोहित शर्मा की टीम 20 जून को अफगानिस्तान से भिड़ेगी भारतीय टीम बीच बॉलीबाल खेलती नजर आई

T20 World Cup: सुपर-8 मुकाबलों के लिए भारतीय टीम वेस्टइंडीज के बाराबडोस पहुंच गई है। यहां भारतीय टीम बीच बॉलीबाल खेलती नजर आई। शर्टलेस होकर बीच बॉलीबाल खेलती टीम इंडिया का वीडियो बीसीसीआई ने भी शेयर किया है। वीडियो में हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज सहित तमाम खिलाड़ियों को बॉलीबाल का मजा लेते हुए देखा जा सकता है।

📍 Barbados



Unwinding at the beach 🌊, the #TeamIndia way! #T20WorldCuppic.twitter.com/4GGHh0tAqg