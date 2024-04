Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के इतिहास में इन सीटों पर रहा मुस्लिम उम्मीदवारों का दबदबा, हमेशा हासिल की जीत, पढ़ें पूरी लिस्ट

Lok Sabha Elections 2024: 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए होने वाले मतदान को बस कुछ दिन बाकी है। चुनाव आयोग की सूचना अनुसार, 19 अप्रैल को देश के कई राज्यों में पहले चरण के लिए मतदान होने वाले हैं जिसकी तैयारियां की जा रही है। तमाम राजनैतिक पार्टियां जीत के लिए चुनाव प्रचार में व्यस्त है। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कई कारक जिम्मेदार है जिनमें से एक अल्पसंख्यक वोट बैंक है। अल्पसंख्यक सीट और क्षेत्र की बात करें तो देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आज तक मुस्लिम उम्मीदवार की ही जीत हुई। ऐसी छह सीटों की पहचान की गई है, जहां केवल मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इनमें पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, असम का धुबरी, श्रीनगर, केरल का मलप्पुरम, जम्मू-कश्मीर का बारामूला और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप शामिल हैं।

गौरतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद में 7 मई (चरण 3), धुबरी में 7 मई (चरण 3), बारामूला में 20 मई (चरण 5), श्रीनगर में 13 मई (चरण 4), मलप्पुरम क्रमशः 26 अप्रैल (चरण 2), 19 अप्रैल को लक्षद्वीप (चरण 1) में मतदान होना है।

1- बारामूला

बारामूला जम्मू-कश्मीर में एक संसदीय क्षेत्र है। जहां 2019 में जेकेएन मोहम्मद अकबर लोन, 2014 में जेकेपीडीपी के मुजफ्फर हुसैन बेग, 2009 में जेकेएन के शरीफ उद दीन शरीकिन, 2004, 1999 में जेकेएन के अब्दुल रशीद शाहीन ने जीत हासिल की। 1998 में जेकेएन के प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, 1996 में कांग्रेस के रसूल कर, 1989 और 1984 में जेकेएन के सैफ उद दीन सोज, 1980 में जेकेएन के ख्वाजा मुबारक शाह, 1977 में जेकेएन के अब्दुल अहद और 1971 में कांग्रेस के सैयद अहमद आगा ने चुनाव जीता था।

2- धुबरी

असम का धुबरी क्षेत्र हमेशा से मुस्लिम उम्मीदवार के दबदबे वाला रहा है। 2019, 2014 और 2009 में AIUDF के बदरुद्दीन अजमल ने चुनाव जीता। इसी तरह 2004 में कांग्रेस के अनवर हुसैन और 1998, 1999 में कांग्रेस के अब्दुल हामिद ने चुनाव जीता। 1996, 1991 में कांग्रेस के नुरुल इस्लाम और 1985 में आईएनडी के अब्दुल हामिद ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1977 में कांग्रेस से अहमद हुसैन और मोइनुल हक चौधरी क्रमश: जीते।

3- मुर्शिदाबाद

2019 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के अबू ताहिर खान ने चुनाव जीता। इसी तरह 2014 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सीपीएम के बदरुद्दोजा खान, 2009, 2004 में कांग्रेस के अब्दुल मन्नान हुसैन, 1999 और 1998 में सीपीएम के मोइनुल हसन, 1996, 1991, 1989 में सीपीएम के मसूदल हुसैन सैयद। 1984, 1980 में सीपीएम, 1977 में बीएलडी के सैयद काजिम अली मिर्जा, 1971 में आईएनडी के चौधरी अबू तालेब ने जीत दर्ज की थी। 1957 में कांग्रेस के मुहम्मद खुदा बख्श और 1967, 1962 में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सैयद बदरुद्दुजा भी चुनाव जीते।

4- मलप्पुरम

मलप्पुरम केरल का एक संसदीय क्षेत्र है। 2019 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के पीके कुन्हालीकुट्टी और 2014 और 2009 में IUML के ई अहमद ने चुनाव जीता था।



5- लक्षद्वीप

लक्षद्वीप लक्षद्वीप में एक संसदीय क्षेत्र है। 2019 के लोकसभा चुनाव में NCP के मोहम्मद फैजल, 2014 में NCP के मोहम्मद फैजल ने जीत हासिल की थी। इसी तरह 2009 में कांग्रेस के हमदुल्ला सईद और 2004 में जेडीयू के डॉक्टर पी पूकुनहिकोया ने जीत दर्ज की। इस सीट पर कांग्रेस के पीएम सईद ने 1999, 1998, 1996, 1991, 1989 में चुनाव जीता था। 1984 में कांग्रेस के मोहम्मद सईद पद्ननाथ और 1980 और 1977 में कांग्रेस के मोहम्मद सईद पद्ननाथ ने जीत हासिल की थी।

