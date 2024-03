Lok Sabha Elections 2024: पश्चिम बंगाल पुलिस प्रमुख और गुजरात, उप्र, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाने का आदेश, निर्वाचन आयोग की बड़ी कार्रवाई

Highlights चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस प्रमुख को हटाने का आदेश दिया है। आयोग ने सचिव जीएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटा दिया। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है।

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने सोमवार को लोकसभा चुनाव से पहले भारत के विभिन्न हिस्सों के नौकरशाहों और अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल चहल भी शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री कार्यालयों में प्रभार संभाल रहे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस प्रमुख को हटाने का आदेश दिया है। निर्वाचन आयोग ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों, उपायुक्तों को हटाने का आदेश दिया है। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया है।

EC orders removal of home secretaries of Gujarat, UP, Bihar, Jharkhand, HP, Uttarakhand who are holding charges in CM offices: Sources