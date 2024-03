Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस को लगा झटका, अहमदाबाद पूर्व से उम्मीदवार रोहन गुप्ता ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, जानिए क्या है वजह

Highlights कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार कांग्रेस ने रोहन गुप्ता को अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से बनाया था अपना प्रत्याशी रोहन गुप्ता ने उम्मीदवारी वापस लेने के पीछे पिता के नाजुक स्वास्थ्य का हवाला दिया है

अहमदाबाद: कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने बीते सोमवार को अपने पिता की "गंभीर चिकित्सा स्थिति" के कारण अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के फैसले की घोषणा की।

प्रत्याशी रोहन गुप्ता ने सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये एक पोस्ट में कहा, "मेरे पिता गंभीर चिकित्सीय स्थिति के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। इस कारण मैं कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अहमदाबाद पूर्वी संसद सीट से अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहा हूं। मैं पार्टी द्वारा नामित नए उम्मीदवार को पूरा समर्थन दूंगा।"

Due to serious medical condition , my father is admitted in hospital and I am withdrawing my candidature for Ahmedabad east parliament seat as Congress Candidate. I will extend complete support to the new candidate nominated by party. pic.twitter.com/oPVNBd7DqV