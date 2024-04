Lok Sabha Elections 2024: बॉक्सर विजेन्द्र सिंह का कांग्रेस से हुआ मोह भंग, अब कमल के साथ विरोधियों से करेंगे फाइट

Highlights बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका है अब पार्टी उनपर चुनाव लड़ाने को लेकर विचार कर सकती है

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। विश्व प्रसिद्ध बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भाजपा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और रामवीर बिधूड़ी की उपस्थिति में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। सूत्रों के अनुसार, बताया जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें उत्तर प्रदेश के मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विजेंद्र सिंह हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और प्रदेश में ही नहीं देश भर में एक बड़ा चेहरा हैं।

उनसे पहले हाल में बड़े उद्योगपति और जिंदल स्टील के मालिक नवीन जिंदल ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी और उन्हें भी भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा से अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को सिरसा से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रत्याशी बनाया है।

38 वर्षीय बॉक्सर विजेंद्र ने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक जीता था, जहां उन्होंने कांस्य पदक जीतकर बॉक्सिंग में बड़ी छाप छोड़ी थी। इसके अलावा वो विश्व चैंपियनशिप 2009 में भी कांस्य और साल 2010 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा ले चुके हैं, फिर 2014 के कॉमन्वेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इस बीच उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा गया था, लेकिन अब इस अवॉर्ड को मेजर ध्यान चंद खेल रत्न अवॉर्ड कहा जाता है।

Congress leader and Boxer Vijender Singh who was likely to contest against Mathura BJP Candidate Hema Malini is now all set to join the BJP ahead of Lok Sabha Polls. Setback to Rahul Gandhi and the Congress party. pic.twitter.com/8NmYK6b2M6