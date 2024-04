Lok Sabha Elections 2024: परिणाम से पहले खुला BJP का खाता, सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध जीते पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल

Highlights मौजूदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चुनाव परिणाम से पहले ही अपना खाता खोल लिया है गुजरात के सूरत निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल ने चुनाव जीत लिया है दरअसल, उनके सभी प्रतिद्वंद्वी अब मैदान से बाहर हो गए हैं

Lok Sabha Elections 2024: मौजूदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चुनाव परिणाम से पहले ही अपना खाता खोल लिया है। गुजरात के सूरत निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल ने चुनाव जीत लिया है क्योंकि उनके सभी प्रतिद्वंद्वी अब मैदान से बाहर हो गए हैं। जहां कांग्रेस उम्मीदवार का फॉर्म चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया, वहीं इस सीट पर अन्य आठ उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे भगवा पार्टी के उम्मीदवार बिना वोटिंग के ही यह चुनाव जीतने में सफल रहे। पार्टी के गुजरात प्रमुख सी आर पाटिल ने बताया कि अन्य सभी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद सूरत से भाजपा के मुकेश दलाल का निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गया है।

सोमवार को नामांकन फॉर्म वापस लेने के आखिरी दिन आठ उम्मीदवारों, जिनमें ज्यादातर निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्यारेलाल भारती थे, ने अपना पर्चा वापस ले लिया। यह घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के नामांकन पत्र खारिज होने के एक दिन बाद आया है, क्योंकि उनके तीन प्रस्तावकों ने जिला चुनाव अधिकारी को एक हलफनामे में दावा किया था कि उन्होंने उनके नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

BJP';'s Mukesh Dalal set to get elected unopposed from Surat after all other candidates withdraw: Party''s Gujarat chief C R Paatil