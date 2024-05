Lok Sabha Elections 2024: "भाजपा सत्ता में आते ही देश में लागू करेगी यूसीसी", अमित शाह ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 27, 2024 11:23 AM

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर भाजपा सत्ता में वापस आती है तो पूरे देश के लिए यूसीसी लागू किया जाएगा।