तेलंगाना: कांग्रेस विधायक ने बकरीद की शुभकामना देने वाले अपने पोस्टर पर विवाद के बाद माफी मांगी, पोस्टर में हरे रंग से गाय की आकृति दिखाई गई

हैदराबाद: बकरीद या ईद-उल-अज़हा के मौके पर तेलंगाना में राजनीतिक विवाद छिड़ गया। कांग्रेस विधायक कुंभम अनिल कुमार रेड्डी द्वारा बकरीद की शुभकामना देने के लिए गाय को दर्शाते हुए एक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद विवाद खड़ा हो गया।

पोस्टर के लिए राजनीतिक आलोचना का सामना करने के बाद विधायक ने माफ़ी मांगी। पोस्टर में हरे रंग में गाय की आकृति और गाय के शरीर पर मस्जिद बनी हुई है। पोस्टर में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राज्य के अन्य कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें भी पोस्टर के शीर्ष पर हैं।

कांग्रेस विधायक पोस्टर में हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, पोस्टर ने जल्द ही राज्य के राजनीतिक नेताओं की आलोचना और टिप्पणियों को आमंत्रित किया। हैदराबाद के गोशामहल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने कांग्रेस विधायक के पोस्टर का विरोध किया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, "तेलंगाना के कांग्रेस विधायक ने 'गौमाता' को दर्शाते हुए एक बेहद आपत्तिजनक बकरीद पोस्टर साझा किया है। कांग्रेस ने एक बार फिर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, जबकि वह जानती है कि गोहत्या प्रतिबंधित है।"

Congress MLA from Telangana has shared a highly offensive Bakra Eid poster depicting 'Gaumata'.



Congress has once again hurt Hindu sentiments, despite knowing that cow slaughter is banned. pic.twitter.com/A9CN2onjEJ