Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, तमिलनाडु में सहयोगी अन्नाद्रमुक ने गठबंधन तोड़ने की घोषणा की, जानें वजह, देखें वीडियो

Highlights अन्नाद्रमुक के दिवंगत नेता एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) और जे. जयललिता को निशाना बना रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के कुछ दिन बाद यह घटनाक्रम हुआ। अन्नामलाई अन्नाद्रमुक के साथ गठबंधन नहीं चाहते हैं, जबकि भाजपा कार्यकर्ता ऐसा चाहते हैं।

Lok Sabha Elections 2024: तमिलनाडु में सहयोगी दलों ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच तनातनी सोमवार को उस समय और बढ़ गई, जब क्षेत्रीय दल ने भाजपा से गठबंधन तोड़ते हुए कहा कि वह दिवंगत मुख्यमंत्री और अपने अन्य नेताओं का अपमान सहन नहीं कर सकती।

अन्नाद्रमुक ने भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई पर निशान साधते हुए कहा वह केवल खुद का ‘‘प्रचार’’ करने के इच्छुक हैं और इसलिए दिवंगत द्रविड़ नेता अन्नादुरई, ईवी रामास्वामी पेरियार और अन्नाद्रमुक के दिवंगत नेता एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) और जे. जयललिता को निशाना बना रहे हैं।

AIADMK leader D Jayakumar says, "We can't accept continuous criticism on our leaders. Annamalai already criticised our leader Jayalalithaa. At that time, we passed a resolution against Annamalai. He should have stopped this. He is criticising Anna, Periyar and the General… https://t.co/VTJ62HpK3Opic.twitter.com/g71OpTez6N