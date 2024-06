Lok Sabha Election Results 2024: गुजरात में बीजेपी के क्लीन स्वीप पर कांग्रेस ने फेरा पानी, बनासकांठा से गेनीबेन ठाकोर जीत की ओर

Lok Sabha Election Results 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र गुजरात में वोटों की गिनती जारी है। गुजरात में बीजेपी एक बार फिर लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का सपना देख रही थी लेकिन कांग्रेस ने उसका यह सपना तोड़ दिया है। दरअसल, बनासकांठा से कांग्रेस उम्मीदवार गेनीबेन ठाकोर जीत गई है। यह पहली बार है जब विपक्षी पार्टी ने 2014 के बाद से राज्य में लोकसभा सीट जीती है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी बनासकांठा सीट को सुरक्षित करने में सफल रही है। इस परिणाम ने गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा को बड़ा झटका दिया है।

गुजरात भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल ने सभी 26 सीटों को 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था। हालांकि, भाजपा को बनासकांठा में करारी हार का सामना करना पड़ा, यह एक सीट थी जो 2014 के चुनाव से उसके पास थी। गुजरात में कांग्रेस पार्टी के भीतर एक गतिशील ताकत गेनीबेन ठाकोर ने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए क्राउडफंडिंग अभियान का बीड़ा उठाया।

कांग्रेस प्रत्याशी ने बनासकांठा में 30406 वोटों से विजय प्राप्त की है। गेनीबेन का मुकाबला बीजेपी की रेखाबेन से था।

Congress breaches BJP’s#Gujarat fortress!



Geniben Thakor scripts history with her win in #Banaskantha



Such is the fiestiness and audacity of Geniben that short on funds, she even apparently called acquaintances in BJP to help her out! 😀 pic.twitter.com/m40O8DQmnT