Lok Sabha Election Result 2024: सिर्फ 25 साल की उम्र में चुनाव जीतें ये युवा उम्मीदवार, महिलाओं की संख्या अधिक...,देखें

Lok Sabha Election Result 2024: चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा कर दी है। मतगणना के अनुसार, बीजेपी ने 240 सीटे जीती हैं वहीं, कांग्रेस ने 99 सीटों पर बढ़त बनाई है। इस चुनाव में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि अलग-अलग क्षेत्रों में खड़े युवा उम्मीदवारों के प्रदर्शन ने नया इतिहास रच दिया है। इस बार 25 साल के कई उम्मीदवार मैदान में थे जिन्होंने जीत हासिल कर राजनैतिक को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पुष्पेंद्र सरोज और प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जबकि शांभवी चौधरी और संजना जाटव को क्रमशः लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) और कांग्रेस ने मैदान में उतारा, इन सभी उम्मीदवारों की उम्र महज 25 साल के आस-पास है। ऐसे में जीतकर यह कम उम्र के सांसद बनने जा रहे हैं जो संसद में बैठेंगे।

Rajasthan: Congress candidate from Bharatpur constituency, Sanjana Jatav celebrates her victory.



She defeated BJP's Ramswaroop Koli by more than 51,000 votes.