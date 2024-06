Lok Sabha Election 2024 Exit Poll: कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इंडिया बनाए एनडीए में शुरू हुई तूतू-मैमै...

Highlights इंडिया गठबंधन के नेताओं का दावा, 295 प्लस सीट जीत रहे हैं प्रधानमंत्री पद को लेकर अभी किसी चेहरे के नाम पर चर्चा नहीं हुई एग्जिट पोल से पहले एनडीए बनाए इंडिया गठबंधन

Lok Sabha Election 2024 Results Exit Poll:लोकसभा चुनाव के सात चरणों के लिए मतदान संपन्न हुए। चार जून को मतगणना होगी। हालांकि, शनिवार को शाम 6.30 बजे के बाद एग्जिट पोल आए। इधर, एग्जिट पोल आने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई।

#WATCH | Former Madhya Pradesh CM and BJP leader Shivraj Singh Chouhan says, " Let him say like that for 2-3 days. I can say what he will be saying after that, 'there is fault in EVM'. BJP along with NDA will cross 400 (seats), BJP alone will win 370" https://t.co/xk4cp6X9tjpic.twitter.com/ypdeNrxtIu — ANI (@ANI) June 1, 2024

इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम अन्य दल के नेता शामिल हुए। बैठक समाप्त होने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मीडिया के कैमरा के सामने विक्ट्री साइन दिखाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीतेगा।

#WATCH | Delhi: After the INDIA alliance leaders meet, Congress leader Pawan Khera says, "INDIA alliance will secure a minimum of 295 Lok Sabha seats and we are forming the government...We decided this is 'Janata ka poll' and we should take it to the television channels and… pic.twitter.com/JpcOwdIJ8m — ANI (@ANI) June 1, 2024

इस बैठक में फैसला लिया गया कि टीवी न्यूज चैनल की एग्जिट पोल डिबेट में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता शामिल होंगे। पहले हिस्सा लेने से इंकार किया गया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने अपने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, तकरीबन 295 सीटें हम जीत रहे हैं।

#WATCH | After INDIA alliance meeting in Delhi, DMK MP TR Baalu says, "The message is very clear that INDIA bloc will form a stable government at the Centre. We will get not less than 295 seats...The person who is going to be elected by all parties will be the PM..." pic.twitter.com/ezolbVSIyo — ANI (@ANI) June 1, 2024

हम सरकार बना रहे हैं। यह जनता का पोल बनाम सरकारी पोल है, हमने तय किया कि हम भी सबके सामने जाकर यह पोल रखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीट मिल रही है और बीजेपी को करीब 220 सीट मिल रही हैं और एनडीए को करीब 235 सीट मिल रही हैं तो इंडिया गठबंधन अपने दम पर स्थिर और मजबूत सरकार बनाने जा रहा है।

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: Union Minister Gajendra Singh Shekhawat says, "Even before the election process started, we were confident that the nation will choose Narendra Modi as the Prime Minister(for third term) and the government of BJP will be formed with strong… pic.twitter.com/CpnL1GNHqr — ANI (@ANI) June 1, 2024

राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 295 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और देश की जनता जीत रही है। 4 जून को मंगलवार है और मंगल होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा सीटें(उत्तर प्रदेश में) समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की होंगी।

#WATCH | Delhi: After the INDIA alliance leaders meet, Delhi CM Arvind Kejriwal says, "INDIA Alliance is getting 295+ seats and the BJP will win around 220 seats and the NDA alliance will 235 seats. INDIA alliance will form a strong and stable government on its own. (The PM face)… pic.twitter.com/rzLxuP3mU4 — ANI (@ANI) June 1, 2024

हालांकि, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो कौन होगा प्रधानमंत्री इस पर जवाब आया है कि आगे तय करेंगे। यानि, अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

Delhi | On Mallikarjun Kharge says INDIA alliance to win at least 295 seats, CPI(M) General Secretary Sitaram Yechury says, "...They (BJP) have claimed they are crossing 400...They figure given to you is as per figure reported in the people's poll conducted..."



On PM face of… pic.twitter.com/ASk47YbA80 — ANI (@ANI) June 1, 2024

इंडिया गठबंधन के नेताओं के दावे पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें दो-तीन दिन कहने दें, इसके बाद वे कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। इस बार भाजपा-एनडीए मिलाकर 400 पार और अकेले भाजपा 370 पार कर रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि एग्जिट पोल ने काफी देर में संकेत दिए।

#WATCH | BJP national president JP Nadda says "The final phase of the election has been completed...I would like to thank the ECI for successfully conducting the elections with proper arrangements...It is a matter to notice for the world how the ECI conducts elections in the… pic.twitter.com/SbB0yxDRqX — ANI (@ANI) June 1, 2024

लेकिन भाजपा के बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी उससे पहले से ही हम विश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री ने जो काम किया है। देश की आवाम ने खुद एक नारा भाजपा और उनके नेताओं को दिया और वह था अबकी बार 400 बार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव उत्सव का सातवां चरण समाप्त हुआ है।

#WATCH | Delhi: After the INDIA alliance leaders meet, Former Bihar Dy CM and RJD leader Tejashwi Yadav says, "We will get 295+. INDIA (Alliance) is winning. We will decide later (on PM's face)... Their (BJP's) film of '400 paar' became a flop in the first phase itself..." pic.twitter.com/csGlEExEIv — ANI (@ANI) June 1, 2024

इसके सफल आयोजन के लिए मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के पर्व को अच्छे और पूरी ताकत के साथ अंजाम तक पहुंचाया है। यह दुनिया के लिए देखने वाला दृश्य है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव का आयोजन कराता है। मैं चुनाव आयोग के लाखों कर्मचारी और सुरक्षाकर्मियों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं हमारे मतदाताओं का भी धन्यवाद करता हूं।

