Lok Sabha Election 2024 Results: कुछ ही घंटों बाद आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे, जानें रिजल्ट का टाइम, सीटें और कब, कहां, कैसे देखें परिणाम

Lok Sabha Election 2024 Results: लोकसभा चुनाव 2024 का समापन 1 जून, 2024 को सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अंतिम और सातवें चरण के मतदान के साथ हुआ। आम चुनाव 2024 भारतीय लोकतंत्र के दौरान आयोजित होने वाले दूसरे सबसे लंबे लोकसभा चुनाव थे, 19 अप्रैल, 2024 से 1 जून, 2024 तक चले। यह आम चुनाव भारतीय समकालीन राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा। शनिवार को आए एग्जिट पोल ने और भी सियासी सरगर्मियां को बढ़ा दिया है। एग्जिट पोल के नतीजों से यह मालूम चल रहा है कि जहां एनडीए भारी बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने को तैयार तो वहीं विपक्ष का इंडिया अलायंस एग्जिट 150 के आसपास सीटों में सिमटता दिखाई दे रहा है। बहरहाल, अब देश अंतिम परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है।

लोकसभा चुनाव 2024 भारत के चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में सात चरणों में आयोजित किए गए थे, जिनका समापन 1 जून 2024 को होगा जब एग्जिट पोल जारी किए गए थे। आम चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून, 2024 को भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद घोषित किए जाएंगे। नतीजे 4 जून, 2024 की शाम तक घोषित होने की उम्मीद है। यदि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण नतीजों में देरी होती है, तो वे 5 जून, 2025 की सुबह जारी किए जाएंगे।

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत प्रतिनिधित्व को उचित महत्व देता है। संसद के निचले सदन लोकसभा में 550 सीटें हैं, जिसे लोगों की संसद भी कहा जाता है। लोकसभा में 543 संसदीय क्षेत्र हैं, जिनके लिए हर 5 साल में लोगों को चुना जाता है, उन्हें विधानसभा के सदस्य के रूप में जाना जाता है और वे सरकार में अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून, 2024 तक आने की उम्मीद है। नतीजे आधिकारिक तौर पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा साझा किए जाएंगे।

