Bhagwant Mann In Ramleela Maidan: 'देश किसी के बाप की जागीर नहीं, 140 करोड़ लोगों का देश है', भगवंत मान ने बीजेपी पर साधा निशाना

Highlights रामलीला मैदान से बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, देश 140 करोड़ लोगों का है भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि हम लोग एकजुट हो एक केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे

Bhagwant Mann In Ramleela Maidan: दिल्ली के रामलीला मैदान में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित महारैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने अपने तीखे स्वर में कहा कि ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये भाजपा वाले क्या समझते हैं, इसको भी अंदर खत्म कर दो, उसको भी अंदर कर दो, ये नेता फ्रीज़ कर दो, क्या आप ऐसे जीत जाएंगे।

#WATCH | Delhi: At the Maha Rally at the Ramlila Maidan, Punjab CM and AAP leader Bhagwant Mann says, "You can arrest Arvind Kejriwal, but how will you arrest his ideology. In which jail will you send the lakhs of Kejriwals that are born in India. Arvind Kejriwal is not a person,… pic.twitter.com/GymgbRrr4w